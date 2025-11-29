به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان در دیدار با فرماندهان بسیج و سپاه صاحب الزمان (عج) استان گفت: در هشت سال دفاع مقدس، دنیا با ما جنگید، اما به برکت مقاومت و ایثار، یک وجب هم از خاک کشور از دست نرفت و بسیج مهمترین رکن در این پیروزی بود.

آیت الله سیدیوسف طباطبایی نژاد با تقدیر از نقش بسیج در تاریخ انقلاب اسلامی افزود: درخت بسیج را امام خمینی (ره) نشاء کرد و امروز ثمره آن را می‌بینیم و اگر بسیج در جنگ تحمیلی نبود، هیچ یک از نیرو‌های مسلح ما با دشمن حریف نمی‌شد.

امام جمعه اصفهان با اشاره به این که جنگ ۱۲ روزه یک قدم بلند به سمت قله بود، افزود: دشمن در جنگ ۱۲ روزه ضربه محکمی خورد و به تعبیر رهبر معظم انقلاب، اگر دست به تهاجم دیگری بزند، ضربه سخت‌تری خواهد خورد.

فرمانده سپاه صاحب الزمان (عج) هم گفت: بسیج، شجره طیبه صالحین را در دست دارد و لازم است با کمک و همکاری دستگاهها، از ظرفیت مساجد برای جذب و نگهداری نیرو‌های بسیجی اقدام شود.

سردار مجتبی فدا با اشاره به اینکه بخش عمده کار و فعالیت‌های بسیج در عرصه محرومیت زدایی به سمت روستا‌ها رفته است، افزود: احداث ۱۰ درمانگاه، ۱۲۷ مسکن محرومان و آبرسانی به مناطق و روستا‌های بدون آب آشامیدنی از جمله نایین، فریدونشهر و سمیرم اجرا شده است.

وی از احداث ۳۵۰ کیلومتر جاده بین مزارع با هدف انتقال به موقع محصولات کشاورزی خبر داد و ادامه داد: هم چنین استان اصفهان دراحداث نیروگاه خورشیدی در جایگاه اول قرار دارد و هم اکنون سه هزار و ۸۰۰ منزل مسکونی را مجهز به پنل خورشیدی کرده است.