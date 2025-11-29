مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان از برنامه‌ریزی‌ها و تدابیر جدید برای حمایت از زوجین و جوانان استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، علی حقیقی با بیان اینکه این برنامه‌ها با همکاری مراکز مشاوره‌ای مجوزدار، در راستای ارتقای کیفیت زندگی مشترک زوجین و پیشگیری از مشکلات خانوادگی تدوین و برگزار می‌شود، گفت: هدف اصلی ما ارائه خدمات مشاوره‌ای و آموزشی به زوجین و جوانانی است که در سنین ۱۸ تا ۳۵ سال قرار دارند.

او افزود: علاقمندان برای شرکت در این دوره‌ها می توانند تا ۱۰ آذر ماه در سامانه همراه ثبت نام کنند که به کمک مراکز مشاوره‌ای معتبر و با همکاری مسئولین و فرمانداران شهرستان‌ها برگزار خواهد شد، تلاش داریم تا نقش مؤثری در تقویت بنیان خانواده‌ها ایفا کنیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان تأکید کرد: یکی دیگر از برنامه‌ها، معرفی جوانان نخبۀ استان به کشور است. ما از همه جوانان با استعداد و فعال در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، سیاسی، و کارآفرینی دعوت می‌کنیم تا در فراخوان‌های ما شرکت کنند و با بارگذاری مشخصات خود در سامانه جوان پلاس، به هیئت داوری معرفی شوند، این سامانه به ما کمک می‌کند تا نخبه‌های استان را شناسایی و در سطح ملی معرفی کنیم.

حقیقی تصریح کرد: دوره‌های آموزشی و کارگاه‌هایی نیز برای جوانان برگزار خواهد شد که به آنها کمک می‌کند تا مهارت‌ها و توانمندی‌های خود را در زمینه‌های مختلف توسعه دهند، این سامانه‌ها و دوره‌های آموزشی به‌طور ویژه به نفع جوانانی است که می‌خواهند در مسیر پیشرفت و موفقیت کشور عزیزمان قدم بردارند.

تمامی جوانان علاقه‌مند به شرکت در این برنامه‌ها می‌توانند با مراجعه به سامانه‌های اعلامی، ثبت‌نام خود را انجام دهند و از فرصت‌های پیش رو بهره‌مند شوند.