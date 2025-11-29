مدیرعامل راه‌آهن با تشریح اولویت‌های برنامه هفتم توسعه، بر لزوم افزایش سهم بار ریلی از بنادر به ۲۵ درصد و اولویت‌بخشی به ترانزیت ریلی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جبارعلی ذاکری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه‌آهن در جلسه شورای اداری راه‌آهن زاگرس، بر لزوم تحقق اهداف کلان راه‌آهن در برنامه هفتم توسعه تأکید و اولویت‌های اصلی این حوزه را تشریح کرد.

وی با اشاره به تکلیف قانونی مبنی بر افزایش سهم بار ریلی از بنادر به ۲۵ درصد تا پایان برنامه هفتم، که در حال حاضر میانگین آن حدود ۹ درصد است، اظهار داشت: ما ظرف سه سال آینده باید به این رقم چشمگیر برسیم و این امر مستلزم تلاش مضاعف در پسکرانه بنادر و افزایش ظرفیت بار عبوری است.

ذاکری همچنین بر اهمیت دو شاخص کلیدی دیگر در برنامه هفتم تأکید کرد و گفت: افزایش سرعت سیر و سرعت سفر در شبکه ریلی و توسعه خطوط ریلی صنعتی، از دیگر اولویت‌های ماست.

مدیرعامل راه‌آهن، سهم ترانزیت ریلی را به عنوان یک تکلیف برنامه‌ای مهم در برنامه هفتم معرفی کرد و گفت: هدف‌گذاری ما رسیدن به ۱۰ میلیون تن بار ترانزیت ریلی در سال آخر برنامه هفتم پیشرفت است.

به گفته دکتر ذاکری با توجه به افزایش تعاملات با کشور‌های همسایه و CIS، این هدف کاملاً دست‌یافتنی است و آغاز ترانزیت گازوئیل از امارات به افغانستان و از بندر امیرآباد، نشان‌دهنده توانمندی شبکه ریلی کشور در این زمینه است.

وی با بیان اینکه باید اولویت را به بار‌های ترانزیتی بدهیم تا بتوانیم درآمد پایداری را شکل دهیم خاطرنشان کرد: علیرغم مشکلات موجود، شاهد رشد ۱۲ درصدی در ترانزیت بار و بار‌های بین‌المللی هستیم، اما هنوز با افق برنامه فاصله داریم.

ذاکری به چالش‌های حمل‌ونقل حومه‌ای اشاره کرد و گفت: درآمد سالیانه قطار‌های حومه‌ای کشور ۳۹ میلیارد تومان است که کمتر از ۳ درصد قیمت تمام شده است. این صنعت نیازمند تزریق مالی از سوی دولت است تا بتواند منافع اقتصادی-اجتماعی خود را محقق سازد.

وی با بیان اینکه تعداد واگن‌های مسافری در سال ۱۳۸۹، ۲۳٠٠ واگن و حال حاضر ۹۳۰ واگن است، محدودیت سرمایه‌گذاری در این بخش را یادآور شد و ابراز امیدواری کرد: با امضای تفاهم‌نامه‌هایی به ارزش ۹۵ هزار میلیارد تومان، شاهد ورود واگن‌های باری و مسافری به شبکه ریلی و افزایش خدمات رسانی خواهیم بود.

مدیرعامل راه آهن همچنین بر لزوم اقتصادی کردن خدمات مسافری تأکید کرد و گفت: سرمایه‌گذاری در این بخش بایستی توجیه اقتصادی داشته باشد.

نگهداری مستمر خطوط ریلی، اهمیت روحیه آماده‌به‌کاری، تعامل مدیران میانی با کارکنان، توسعه قطب‌های بار، درآمدزایی، مولدسازی و بهبود معیشت همکاران از دیگر مواردی بود که مدیرعامل راه آهن بر انجام آن تاکید کرد.