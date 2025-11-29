معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران از برنامه‌های سازمان ملی استاندارد برای هوشمندسازی خدمات استاندارد، اجرای پایلوت استاندارد هوشمند مرزی و ایجاد آزمایشگاه مشترک ایران-عراق در کرمانشاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، فرزانه انصاری امروز در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل استاندارد استان کرمانشاه که با حضور حبیبی استاندار کرمانشاه برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان کرمانشاه در حوزه‌های کشاورزی، صنایع غذایی، پتروشیمی، انرژی و گردشگری گفت: استان کرمانشاه با دارا بودن ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک، یکی از نقاط راهبردی کشور است و باید از این ظرفیت برای توسعه تجارت و تقویت صادرات بهره گرفت.

وی با بیان اینکه نظام استانداردسازی موجود پویاست اما چابک نیست،گفت: دنیا به سمت هوشمندسازی رفته و مدل‌های سنتی استاندارد دیگر پاسخگو نیست لذا ما هوشمندسازی خدمات و نظارت مبتنی بر ریسک را به‌عنوان محور اصلی تحول در سازمان قرار داده‌ایم.

انصاری افزود: میانگین زمان صدور تأییدیه‌ها پس از اصلاح فرآیندها از ۱۲ روز به ۶ روز کاهش یافته و کرمانشاه حتی از این میانگین نیز فراتر رفته و به یک روز رسیده است.

معاون رئیس جمهور با اشاره به مدل‌های جهانی کریدور هوشمند تجارت و گذرنامه دیجیتال کالا گفت: پیشنهاد ما این است که کرمانشاه به‌عنوان نخستین استان کشور، پایلوت اجرای استاندارد هوشمند مرزی مبتنی بر اعتماد دیجیتال شود.

وی گفت: این مدل با تحلیل سوابق محصول، ریسک مبدا و مقصد و پایش هوشمند، زمان ترخیص را به‌شدت کاهش می‌دهد و تخلفات را کم می‌کند.

انصاری اظهار داشت: ایجاد کریدورهای اعتماد استاندارد با کشورهای همسایه مانند عراق و به رسمیت شناختن متقابل نتایج آزمون‌ها، صف کامیون‌ها را در مرز به‌طور چشمگیر کم خواهد کرد و حجم و کیفیت تجارت را افزایش می‌دهد.

انصاری همچنین از ضرورت ایجاد آزمایشگاه‌های مشترک مرزی خبر داد و گفت: با همکاری استانداری و توان مدیریتی استان می‌توان یک آزمایشگاه مشترک ایران–عراق را در کرمانشاه به‌عنوان پایلوت راه‌اندازی کرد؛ اقدامی که تأثیر مستقیم بر سرعت تجارت، کاهش هزینه‌ها و افزایش دقت نظارت‌ها خواهد داشت.