طرح جذب خیران کتاب در قزوین اجرا میشود
کارشناس مسئول تامین منابع ادارهکل کتابخانههای عمومی قزوین گفت: کتابخانههای قزوین به دنبال جلب مشارکت خیرانی هستند که بتوانند در تأمین کتابهای مورد نیاز کودکان و نوجوانان نقشآفرین باشند.
، محسن جلیلوند افزود: به دلیل محدودیتهای مالی، خرید کتاب در سطح استان محدود شده و تامین بخش قابل توجهی از نیاز منابع، بهویژه در حوزه کودک و نوجوان و کتابهای کمک درسی، از طریق اهدای مردمی انجام میشود.
وی اضافه کرد: بخش زیادی از مراجعه کنندگان به کتابخانهها از سالنهای مطالعه و قرائت استفاده میکنند و به دلیل نیاز جدی آنها به کتابهای کمک درسی، این حوزه باید بیش از گذشته تقویت شود.
جلیلوند با اشاره به طرحهای سنتی اهدای کتاب در کتابخانهها، اظهار کرد: در سالهای گذشته طرحهایی مانند نذر کتاب و گریز از کتاب به صورت پراکنده اجرا میشد، اما امسال با توجه به ایام دهه فجر و هم زمانی با ۱۷ اسفند، سالروز تاسیس نهاد کتابخانههای عمومی کشور، تصمیم گرفته شد طرحی گستردهتر برای جذب خیران کتاب اجرا کنیم.
وی توضیح داد: هدف این طرح، شناسایی و ساماندهی افرادی است که حتی یک نسخه کتاب برای اهداء دارند؛ این افراد عضو انجمن خیرین کتاب خواهند شد تا بتوانیم به صورت منسجمتر منابع موردنیاز کتابخانهها را تامین کنیم.
وی، کمبود مشارکت خیران در حوزه کتاب را یکی از چالشهای استان دانست و گفت: در قزوین برخلاف برخی استانها، خیرین حوزه کتاب فعال نیستند و بسیاری از خیران در حوزه مدرسهسازی یا درمان مشارکت دارند، اما حوزه کتاب کمتر دیده میشوند، در حالی که در استانهای دیگر، افراد متمول، شرکتها و نیکوکاران به طور جدی وارد این عرصه شدهاند.
جلیلوند خاطرنشان کرد: در حال حاضر منابع کتابخانهها از سه مسیر تامین میشود، خرید متمرکز توسط نهاد کتابخانههای عمومی کشور، خرید استانی از محل بودجه محدود ادارهکل و بخش سوم که بسیار مهم است، کتابهای اهدایی مردم که این بخش نهایی سهم قابل توجهی از منابع را تشکیل میدهد.
این مسئول یادآور شد: برای مدیریت بهتر این ظرفیت، لازم است انجمن خیران کتاب استان به صورت رسمی و منسجم شکل بگیرد تا هم روند اهدای کتاب ساختارمند شود و هم بتوانیم نیاز واقعی کودکان، نوجوانان و دانشآموزان را در کتابخانهها پاسخ دهیم.