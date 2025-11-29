به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ این برنامه با همکاری دفتر خاک مدیریت آب و خاک استان آذربایجان غربی و موسسه مردم‌نهاد ناجیان طبیعت فردا اجرا شد.

هدف اصلی این اقدام، جمع‌آوری آلاینده‌هایی همچون فیلتر‌های سیگار بود که به خاک و محیط زیست آسیب می‌رسانند.

در این فعالیت داوطلبانه، اعضای فعال سازمان‌های مردم‌نهاد و علاقه‌مندان محیط زیست حضور یافتند و با مشارکت در پاکسازی، اهمیت حفاظت از منابع طبیعی و ارتقای آگاهی عمومی در زمینه حفظ خاک را با دیگر شهروندان به اشتراک گذاشتند.

برگزارکنندگان این برنامه تأکید کردند که چنین اقدامات فرهنگی و زیست‌محیطی می‌تواند نقش مهمی در کاهش آلودگی‌ها و حفاظت از منابع طبیعی ایفا کند.