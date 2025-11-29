انجمن ادبی محتشم کاشانی با هدف تقویت حضور بانوان شاعر و خلق فضایی برای شکوفایی استعداد‌های ادبی در کاشان آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ رئیس انجمن بانوان شاعر کاشان تشکیل این انجمن را اقدامی مؤثر برای توسعه فرهنگی و پرورش ذوق ادبی نسل جوان دانست و گفت: ایجاد این انجمن، زمینه بروز توانمندی‌های زنان شاعر را فراهم می‌کند و می‌تواند نقش مهمی در ارتقای فرهنگ و ادب منطقه داشته باشد.

مریم‌السادات صائم با اشاره به اهمیت شعر و ادبیات در جامعه امروز، افزود: نسل جوان در برابر هجمه‌های گوناگون، بیش از گذشته نیازمند پیوند با ادبیات فاخر فارسی است و چنین محافلی می‌تواند این پیوند را تقویت کند.

وی با بیان اینکه زنان شاعر همواره نقشی ماندگار در فرهنگ ایران داشته‌اند، گفت: لطافت طبع و نگاه ویژه زنان، آثار آنان را پر احساس‌تر و اثرگذارتر کرده و بخشی مهم از میراث ادبی کشور را رقم زده است.

در آیین افتتاح این انجمن که با حضور جمعی از شاعران و ادبای بانوی کاشانی برگزار شد، تعدادی از شاعران به شعرخوانی پرداختند.

انجمن ادبی محتشم کاشانی قرار است چهارشنبه آخر هر ماه ساعت ۱۶ در محل مقبره محتشم کاشانی برگزار شود.