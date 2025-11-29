نواخته شدن زنگ ایمنی گاز در مدارس لرستان
زنگ ایمنی و مصرف بهینه گاز در مدارس استان لرستان نواخته شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ زنگ ایمنی ومصرف بهینه گاز در مدارس استان لرستان نواخته شد.
این مراسم با حضور سید عیسی سهرابی مدیر کل آموزش و پرورش استان و حسین گودرزی مدیر عامل شرکت گاز استان در مدرسه ابتدایی یادگار امام خرمآباد برگزار شد.
نواخته شدن زنگ ایمنی گاز در مدارس لرستان نواخته شدن زنگ ایمنی گاز در مدارس لرستان نواخته شدن زنگ ایمنی گاز در مدارس لرستان نواخته شدن زنگ ایمنی گاز در مدارس لرستان نواخته شدن زنگ ایمنی گاز در مدارس لرستان نواخته شدن زنگ ایمنی گاز در مدارس لرستان نواخته شدن زنگ ایمنی گاز در مدارس لرستان نواخته شدن زنگ ایمنی گاز در مدارس لرستان نواخته شدن زنگ ایمنی گاز در مدارس لرستان نواخته شدن زنگ ایمنی گاز در مدارس لرستان