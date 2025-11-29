پخش زنده
امروز: -
رئیس مرکز بهداشت دزفول بر ضرورت رعایت اقدامات حفاظتی در شرایط آلودگی هوا به منظور حفظ سلامتی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، غلامرضا زادمهر با اشاره به تداوم آلودگی هوا و افزایش غلظت آلایندهها در سطح شهرستان اعلام کرد که رعایت اصول بهداشتی در این روزها نقش مستقیمی در کاهش عوارض ناشی از آلودگی و حفاظت از سلامت شهروندان دارد.
وی افزود: در چنین روزهایی ماندن در منزل و محدود کردن فعالیتهای خارج از خانه بهویژه برای کودکان، سالمندان، بیماران قلبی و افراد دارای مشکلات تنفسی از مهمترین توصیههای حفاظتی است.
زادمهر تصریح کرد: بستن در و پنجرهها و کاهش استفاده از منابع تولیدکننده آلودگی داخل خانه مانند استفاده از مواد شوینده و مصرف دخانیات بسیار ضروری است.
رئیس مرکز بهداشت دزفول با اشاره به نقش تصفیه هوای داخلی در کاهش ذرات معلق اظهار داشت: استفاده از دستگاههای تصفیه هوا با فیلترهای استاندارد میتواند میزان آلودگی داخل خانه را به شکل قابل توجهی کاهش دهد. همچنین شهروندان باید در روزهای آلوده از فعالیت شدید بدنی پرهیز کنند و هنگام خروج از منزل از ماسکهای فیلتردار و استاندارد که بهدرستی روی صورت قرار میگیرند استفاده کنند.
وی به انتشار بالای آلایندهها در مسیرهای پرتردد اشاره کرد و گفت: در رفتوآمدهای شهری بستن پنجره خودرو، تنظیم تهویه روی گردش داخل و تعویض بهموقع فیلتر کابین میتواند میزان آلودگی دریافتی را کاهش دهد. انتخاب مسیرهای کمترافیک نیز توصیه میشود.
زادمهر در ادامه افزود: افراد حساس مانند بیماران قلبی، کسانی که آسم یا بیماری انسدادی ریه دارند، زنان باردار، کودکان و سالمندان باید مراقبت بیشتری داشته باشند، زیرا بیش از سایرین در برابر اثرات آلودگی آسیبپذیرند.
رئیس مرکز بهداشت دزفول از شهروندان خواست توصیههای اعلامشده را جدی بگیرند تا از بروز پیامدهای نامطلوب آلودگی هوا پیشگیری شود.