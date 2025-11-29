به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سرهنگ فرزاد اکبری گفت: مأموران ایستگاه بازرسی گورسفید شهرستان گیلانغرب، هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به ۴ دستگاه کامیون بنز مشکوک و بلافاصله اقدام به توقیف آن‌ها کردند.

وی افزود: در بازرسی به عمل آمده از خودرو‌های توقیفی، مقدار ۴۰ تن سبوس برنج فاقد هرگونه مجوز قانونی، کشف گردید.

جانشین فرمانده انتظامی استان افزود: در این راستا، ۴ نفر نیز دستگیر که به همراه پرونده متشکله جهت سیر مراحل قانونی، روانه مراجع قضائی شدند.