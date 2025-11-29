پخش زنده
رییس اداره حفاظت محیطزیست شاهیندژ گفت: مأموران یگان حفاظت این اداره چهار شکارچی متخلف مرغابی سرسبز را در حاشیه روستای «قیزکرپی» این شهرستان شناسایی و دستگیر کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛جواد اصلانی اظهار کرد: مأمورین یگان حفاظت این اداره، طی گشت و کنترل شبانه و پس از ساعتها پایش و تعقیب، موفق به دستگیری چهار نفر متخلف شدند.
وی بیان کرد: در بازرسی از این افراد یک قبضه اسلحه شکاری مجاز و تعدادی فشنگ، همراه با لاشه هشت قطعه اردک سرسبز کشف و ضبط شد.
رییس اداره حفاظت محیط زیست شاهین دژ با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین محیطزیست گفت: پرونده متهمان برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده و محیطزیست با جدیت با هرگونه تخلف شکار و صید غیرمجاز برخورد میکند.
اصلانی از شهروندان خواست هرگونه مشاهده تخلف مرتبط با شکار و صید، یا یافتن لاشه پرندگان، را بلافاصله از طریق سامانه تلفنی رایگان ۱۵۴۰ به یگان حفاظت محیطزیست گزارش دهند تا با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.
رییس اداره حفاظت محیطزیست شاهیندژ همچنین از همکاری مردم در حفاظت از حیاتوحش قدردانی کرد و تأکید کرد که آگاهی و مشارکت شهروندان نقش کلیدی در پیشگیری از تخلفات محیطزیستی دارد.