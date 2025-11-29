به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از کانال تلگرامی خبرگزاری شهاب، جنبش فلسطینی حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد، در روز جهانی همبستگی با ملت فلسطین خواستار تشدید و گسترش فعالیت‌های جهانی در برابر رژیم اشغالگر صهیونیستی و اقدامات جنایتکارانه این رژیم در حق ملت و اراضی فلسطین و تقویت همه اشکال همبستگی با مسئله عادلانه فلسطین و حقوق مشروع ملت فلسطین در دستیابی به آزادی و استقلال هستیم. از فعالیت‌های مردمی جهانیان و همچنین مواضع رسمی و مردمی در اعلام همبستگی با ملت فلسطین و حمایت از آرمان فلسطین تجلیل و قدردانی می‌کنیم و خواستار وحدت تلاش‌ها و پشتیبانی از مبارزات ملت فلسطین تا پایان اشغال اراضی فلسطینی هستیم.

از ملت خود و همه آزادگان جهان می‌خواهیم (امروز) شنبه ۲۹ نوامبر را روز جهانی از سرگیری فعالیت‌های جهانی مردمی علیه رژیم صهیونیستی، تخلفات این رژیم، نقض آتش بس در نوار غزه و علیه فعالیت‌های تروریستی این رژیم در کرانه باختری و قدس اشغالی نامگذاری کنند.