پخش زنده
امروز: -
اردوی جهادی درمان و تندرستی یاران مهدی (عج) با حضور تیمهای تخصصی پزشکی و درمانی در روستای اسنجان تبریز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در این حرکت جهادی خدمات متنوع درمانی، مشاورهای و فرهنگی به صورت رایگان در اختیار اهالی قرار گرفت.
در این برنامه که با همکاری مرکز جامع سلامت، شورای اسلامی و دهیاری روستا اسنجان برگزار شد، گروههای مختلف پزشکی شامل پزشک عمومی، متخصص قلب و عروق، ارتوپدی، کودکان، زنان و زایمان، جراحی عمومی، تغذیه و طب سنتی خدمات خود را به مراجعهکنندگان ارائه کردند.
همچنین سنجش بینایی، نوار قلبی، معاینه و ارجاع دندانپزشکی و خدمات روانشناسی کودک، نوجوان و خانواده نیز در این اردوی سلامت انجام شد.