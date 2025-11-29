پخش زنده
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی گفت: ۲۷ هزار هکتار عملیات آبخیزداری با ۶۱۰ میلیارد ریال اعتبار از ابتدای سالجاری تاکنون در استان اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ علی اسدی گفت: قرارداد اجرای عملیات آبخیزداری با قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) در سطح ۵۰۰ هکتار از عرصههای طبیعی استان منعقد شده و سالانه سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال برای اجرای این طرحها اختصاص مییابد.
وی افزود: پیشبینیهای لازم برای اجرای ۷۰۰ هزار هکتار عملیات آبخیزداری نیز در استان انجام شده است.
وی خاطرنشان کرد: ادامه اجرای طرحهای آبخیزداری و آبخوانداری استان به میزان منابع اعتباری تخصیصیافته بستگی دارد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی یادآور شد: طرحهای آبخیزداری در قالب بندهای سنگی و ملاتی، بندهای گابیونی و بندهای خاکی در شهرستانهای مختلف استان در حال اجراست.
وی افزود: حفظ منابع آب و خاک، جلوگیری از فرسایش خاک، کنترل رسوب و سیلاب، و تغذیه آبخوانها و سفرههای زیرزمینی از جمله اهداف اجرای این طرحهاست.