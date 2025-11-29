پخش زنده
امروز: -
مدیرکل بیمه سلامت استان یزد:تفاهمنامه مشترک بیمه سلامت یزد و دانشگاه علوم پزشکی با هدف گسترش خدمات پیشگیرانه، تقویت مراقبتهای اولیه و کاهش هزینههای درمان، امضا شد تا اجرای برنامههای سلامتمحور در سراسر استان یزد توسعه یابد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، دریجانی گفت: بر اساس تفاهمنامهای که امروز میان اداره کل بیمه سلامت استان یزد و دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی امضا شد، مجموعهای از خدمات نوین پیشگیرانه در سطح استان یزد برای بیمهشدگان اجرایی میشود؛ این تفاهمنامه ادامهای بر توافق ملی میان سازمان بیمه سلامت و وزارت بهداشت است و یزد نخستین استان کشور است که اجرای آن را به مرحله عملیاتی رسانده است.
وی افزود:هدف اصلی این تفاهمنامه، توسعه برنامههای مبتنی بر مراقبتهای اولیه، سلامتمحور و جامعهمحور، کاهش بروز بیماریها با تکیه بر راهنماهای بالینی، بهبود فرآیندهای موجود، و مدیریت هزینههای سلامت با تمرکز بر پیشگیری، خودمراقبتی و پیشگیری سطح چهار اعلام شد. همچنین ارتقای نظام ارجاع شهری و تقویت رفتارهای خودمراقبتی در گروههای هدف—بهویژه مادران باردار، کودکان و دانشآموزان—در دستور کار قرار گرفته است.
اجرای استانی «هزار روز طلایی»
مدیرکل بیمه سلامت استان یزد با اشاره به اینکه پیشگیری نخستین رکن اصلی سلامت است، گفت: طرح هزار روز طلایی برای مادران باردار و کودکان زیر دو سال که در چهار شهرستان مهریز، خاتم، میبد و ابرکوه بهصورت پایلوت اجرا شده بود، با موفقیت همراه بود و اکنون تصمیم گرفته شد این برنامه در تمامی شهرستانهای استان یزد اجرا شود.
دریجانی افزود: یزد نخستین استان کشور است که این برنامه را به شکل کامل و یکسان در سطح استان عملیاتی میکند. وی افزود: با همکاری دانشگاه علوم پزشکی، معاونت بهداشت و مراکز جامع سلامت شهری و روستایی، امیدواریم این هزار روز حیاتی نقش مؤثری در آینده نسلهای بعد از نظر سلامت جسمی، روحی، روانی و معنوی ایفا کند.
مبارزه با چاقی در کودکان و دانشآموزان
مدیرکل بیمه سلامت با اشاره به اینکه چاقی بهعنوان مادر بیماریهای غیرواگیر یکی از محورهای مهم این تفاهمنامه است، گفت:پس از دوره حساس دو سال نخست زندگی، دوره مدرسه از مهمترین مقاطع برای پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر مانند دیابت، فشار خون و چربی خون است. در این طرح برنامه جامعی برای پیشگیری و کنترل چاقی در مدارس ابتدایی استان اجرا میشود تا زمینهای برای داشتن نسلی سالم فراهم شود.
رسیدگی ویژه به بیماران دیابتی
وی با تاکید بر اینکه کنترل دیابت تنها با دارو نیست و تغییر رفتار تغذیهای مهمترین عامل کنترل بیماری است، افزود:در گام نخست، بیماران دیابتی که انسولین مصرف میکنند—و در مرحله پیشرفته بیماری قرار دارند—بهصورت ویژه تحت پوشش خدمات تغذیه قرار میگیرند. این برنامه بهتدریج به تمام بیماران دیابتی و پیشدیابتی که حدود ۴۰ درصد جمعیت استان را تشکیل میدهند، گسترش خواهد یافت.
کنترل تجویز غیراصولی آنتیبیوتیک
مدیرکل بیمه سلامت استان یزد گفت: یکی دیگر از اقدامات این تفاهمنامه، اجرای برنامههای کنترل درمانهای غیرضروری است؛ بهویژه در حوزه تجویز بیرویه آنتیبیوتیکها.
دریجانی افزود:در کشور ما مصرف آنتیبیوتیکها در بسیاری موارد غیرمنطقی است و این موضوع آثار مخرب جدی، بهخصوص در کودکان زیر هفت سال، برجای میگذارد. در چارچوب پیشگیری سطح چهار، برنامههای دقیقی برای مدیریت منطقی تجویز داروها اجرا میشود.
حمایت گسترده از بیماران خاص و صعبالعلاج
در ادامه، او به خدمات درمانی برای بیماران خاص هم، اشاره کرد و گفت: داروهای اصلی بیماران تالاسمی، هموفیلی، نارسایی مزمن کلیه،اماس و سایر بیماریهای خاص تا ۹۵ و در بسیاری موارد ۱۰۰ درصد تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارد. همچنین ویزیت در بخش دولتی برای این بیماران کاملاً رایگان است.
وی افزود: خدمات دندانپزشکی بیماران خاص نیز تحت پوشش قرار گرفته و ما بر اساس نوع بیماری بین ۸ تا ۱۶ میلیون تومان هزینه را پرداخت میکنیم.
فعالیت صندوق حمایت از بیماران خاص و صعبالعلاج
به گفته مدیرکل بیمه سلامت استان یزد، صندوق حمایت از بیماران خاص و صعبالعلاج که طی سه سال اخیر ایجاد شده، اکنون فعال است و تاکنون بیش از ۴۰ هزار نفر در سامانهها نشاندار شدهاند. این بیماران میتوانند از پوششهای گسترده شامل پرداخت هزینههای دارو، آزمایشگاه و خدمات تشخیصی تا سقف ۸۵ میلیون تومان در سال بهرهمند شوند.
وی تاکید کرد: شرط دریافت خدمات صندوق، نشاندار شدن بیماری است. بیمهشدگان بیمه سلامت باید به ادارهکل بیمه سلامت، بیمهشدگان تأمین اجتماعی به شعب تأمین اجتماعی و بیمهشدگان نیروهای مسلح به مراکز مربوط مراجعه کنند تا بتوانند از این خدمات استفاده کنند.