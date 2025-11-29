آزادی ۱۳ زندانی در ساوجبلاغ بههمت خیران
مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان ساوجبلاغ اعلام کرد: با مشارکت خیران، سال گذشته ۱۳ زندانی از بند رهایی یافتند و ۱۰۰ نفر نیز از طریق پابند الکترونیک به خانوادههای خود بازگشتهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، طهماسبی با تشریح اقدامات حمایتی این انجمن، گفت: توجه به خانوادههای زندانیان و تقویت شبکه حمایت اجتماعی، زمینه کاهش آسیبهای ناشی از دوری سرپرست و جلوگیری از تکرار جرم را فراهم میکند.
وی افزود: در شهرستان ساوجبلاغ ۱۶۰ خانواده زندانی تحت پوشش انجمن قرار دارند و تلاش ما این است که علاوه بر حمایت معیشتی، آرامش روانی و امنیت خانوادگی آنان نیز تقویت شود، بخش قابل توجهی از این خدمات با همراهی خیرین و نیکوکاران منطقه تامین میشود.
مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان ساوجبلاغ با اشاره عملکرد انجمن گفت: به کمک خیرین توانستیم ۱۳ زندانی را آزاد کنیم. همچنین ۱۰۰ زندانی با استفاده از پابند الکترونیک به آغوش خانواده بازگشتند و امکان اشتغال و حضور روزانه در جامعه برای آنان فراهم شد.
طهماسبی همچنین از فعالیت حدود ۸۰ زندانی رایباز در واحدهای صنعتی شهرستان خبر داد و گفت: این افراد روزها مشغول کار هستند و شبها در کنار خانواده خود به سر میبرند. این مدل از تحمل مجازات میتواند مانع گسست خانوادگی شود و امکان بازاجتماعیسازی را به شکل موثرتری فراهم کند.