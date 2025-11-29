به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، شیوع ویروس سرماخوردگی و آنفولانزا با کاهش دما قدرت گرفته است، با رعایت اصول بهداشتی مانند دوری از تجمع‌ها و استفاده از ماسک می توان راه‌های مبتلا به بیماری از راه تنفس در اماکن شلوغ و دست دادن با افراد بیمار و انتقال از دانش آموزان به یکدیگر و انتقال از طریق خانواده است که رعایت توصیه‌های بهداشتی، نقش مهمی در کاهش شیوع بیماری آنفولانزا دارد.

کارشناسان بیماری‌های واگیردار می‌گویند شست‌وشوی مکرر دست‌ها با آب و صابون، استفاده از محلول‌های الکلی، پرهیز از تماس نزدیک با افراد بیمار، تهویه مناسب فضا‌های بسته، رعایت فاصله اجتماعی و پوشاندن دهان و بینی هنگام سرفه یا عطسه می‌تواند به میزان قابل توجهی از گسترش بیماری جلوگیری کند.

برای جلوگیری از انتقال آنفولانزا مدارس نیز تعطیل شد و از طریق برنامه شاد به شکل مجازی تدریس ادامه دارد.

روزانه در شهرستان کبودراهنگ حدود ۸۰۰ نفر با علائم آنفولانزا به مراکز درمانی مراجعه می کنند که با رعایت اصول بهداشتی از جمله استفاده از ماسک زنجیره شیوع آنفلوآنزا را قطع کنیم.