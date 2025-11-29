پخش زنده
فرمانده سپاه حضرت محمد رسولالله (ص) تهران بزرگ، بسیج را پیشران همه پیشرفتهای انقلاب اسلامی دانست و گفت: بسیج دستگاه توانمندی است که میتواند تهدیدات را به فرصت تبدیل کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار «حسن حسنزاده» فرمانده سپاه حضرت محمد رسولالله (ص) تهران بزرگ صبح امروز (شنبه) در اجتماع بزرگ بسیجیان مرکز مقاومت بسیج وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات با عنوان «فاتحان بیت المقدس ۳» که در این وزارتخانه برگزار شد، اظهار داشت: حضور بسیجیان در رزمایشها و تمرینهای نظامی، نمایش قدرت است.
سردار حسنزاده با اشاره به تهدیدات آمریکا از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی و لزوم مقابله با این تهدیدات، گفت: تشکیل بسیج در حقیقت در پی تصرف لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان خط امام (ره) رقم خورد.
فرمانده سپاه حضرت محمد رسولالله (ص) با بیان اینکه بسیج تشکیلات عظیمی است که هدف اصلی آن خنثیسازی تهدیدات علیه کشور و ملت ایران است، افزود: بسیج بزرگترین ظرفیتی است که در اختیار ملت بزرگ ایران است و دستگاه توانمندی است که میتواند تهدیدات را به فرصت تبدیل کند.
وی با اشاره به درخشش بسیج در جنگ ۱۲ روزه و عرصه برقراری امنیت، عنوان کرد: فرهنگ بسیج امروز در سراسر جبهه مقاومت گسترش یافته است و جوانان هر یک از کشورهای محور مقاومت، مکتب بسیج را گسترش دادند؛ همچنین جبهه استکبار هم از این تفکر بسیجی میهراسد.
سردار حسنزاده با بیان اینکه بسیج در عرصههای مختلف اعم از حوادث طبیعی، مردمیاری و مقابله با کرونا درخشید، یادآور شد: منطق بسیج مقاومسازی حداکثری کشور در مقابل همه خطرها و تهدیدات است.
فرمانده سپاه تهران بزرگ بسیج را پیشران همه پیشرفتهای انقلاب اسلامی دانست و افزود: بسیج در عرصههای فرهنگی، اجتماعی، علمی و فناوری، و اقتصاد مقاومتی حضور دارد و در این عرصهها شاهد حضور تفکر بسیجی هستیم که موفقیتهای زیادی را در پی داشته است.
وی با بیان اینکه در طول ۴۶ سال گذشته بسیج همواره خدمتگزار ملت بوده است، خاطرنشان کرد: خودباوری، خستگیناپذیری، امیدواربودن و امیدآفرینی، مقابله با استکبار جهانی، حمایت از ملتهای مظلوم جهان و... از اصول مهم تفکر بسیجی است.