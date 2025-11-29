به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سازمان انتقال خون کشور برای اهدای خون در روز‌های تعطیل فراخوان اعلام کرد.

سازمان انتقال خون کشور اعلام کرد: مراکز اصلی اهدای خون در تمام استان‌ها در روز‌های تعطیل نیز همانند روز‌های عادی آماده دریافت خون از اهدا کنندگان است.

ساعت کاری مراکز اهدای خون اصلی هر استان در روز‌های تعطیل همانند روز‌های عادی است.

بر اساس این گزارش به سبب کاهش دما و افزایش آلودگی هوا شیوع بیماری‌های فصلی میانگین اهدای خون کاهش یافته است، اما نیاز بیماران به فرآورده‌های خونی همچنان پابرجاست.