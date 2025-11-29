نماینده کشورمان در بخش کاتای سندروم داون بانوان K ۲۲ رقابت‌های جهانی قاهره، از صعود بازماند.



به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دور نخست کاتای سندروم داون بانوان K۲۲ مسابقات کاراته قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در قاهره، نگار واشقانی فراهانی با امتیاز ۳۳.۶۰ اجرای خود را به پایان رساند و از راهیابی به مرحله بعد باز ماند.

در این گروه، سالما از مصر با امتیاز ۳۹.۹ بهترین عملکرد را به نمایش گذاشت. توپیک از کرواسی با ۳۹.۳ امتیاز دوم شد و زینا از مجارستان با ۳۷.۳۰ امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت. نادیا از مصر و پولنتا از ایتالیا هر دو با امتیاز ۳۶.۸۰ در رده‌های بعدی ایستادند. پِتِر از اسپانیا نیز با ۳۵.۰۰ امتیاز اجرای خود را ثبت کرد.

واشقانی فراهانی با وجود ارائه اجرایی منظم و بدون خطای فنی مؤثر، در قیاس با رقابت نزدیک گروه، از ادامه مسیر بازماند. این رقابت‌ها در ورزشگاه بین‌المللی قاهره ادامه دارد.