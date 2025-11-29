پخش زنده
مدیر طرح معدن طلای کوهدم از اجرای طرح کاشت گیاهان سازگار در محدوده این معدن خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ از شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، عمران، گفت: این طرح با همکاری دانشگاه خوارزمی و حمایت شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) و در راستای سیاستهای کلان ایمپاسکو برای توسعه پایدار و صیانت از محیط زیست انجام میشود.
وی افزود: در بازدید اخیر مدیرعامل ایمپاسکو از طرح طلای کوهدم، گزارشی از روند اجرای طرح ارائه و با توجه به تأکید مدیرعامل بر موضوع توسعه پایدار، دستورات لازم برای تسریع و اجرای هرچه بهتر این طرح صادر شد.
عمران تصریح کرد: این برنامه پژوهشی با همکاری علمی دانشگاه خوارزمی در حال اجراست و قرار است گونههای گیاهی مناسب و سازگار با شرایط اقلیمی منطقه، در حداقل ۳۰ درصد از محدوده معدنی کاشته شوند.
مدیر طرح معدن طلای کوهدم اظهار داشت: بذر این گیاهان از گونههای بومی منطقه تأمين شده و در گلخانهای که در محل معدن احداث شده، پرورش و آماده سازی میشوند تا ضمن حفظ تنوع زیستی، به تثبیت خاک و احیای زیستبوم منطقه کمک کنند.
به گفته وی، اجرای این طرح گامی عملی در جهت مسئولیت اجتماعی شرکتهای معدنی و الگویی برای تلفیق فعالیتهای صنعتی با حفظ تعادل زیست محیطی کشور به شمار میرود.