به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ غلامعلی فخاری مدیرعامل جمعیت هلال احمرمازندران از پوشش امدادی این جمعیت به ۹۴ حادثه در بازه زمانی اول تا هفتم آذرماه خبر داد و گفت: این خدمات شامل ۱۸ حادثه ترافیکی، ۵ فوریت پزشکی، یک حادثه کوهستان، ۱۳ فقره پوشش امدادی تجمعات انبوه، ۶ حادثه اقلیمی و همچنین ارائه خدمات به ۲۲ نفر مراجع حضوری به پایگاه‌های امدادی بوده است.

او افزود: بیش از ۲۶ نفر از مصدومان حوادث مختلف توسط نجاتگران به مراکز درمانی منتقل و به ۳۴ نفر از مراجعین به پایگاه‌ها خدمات حضوری ارائه شد.

فخاری گفت: شهرستان سوادکوه با ۱۸ حادثه بیشترین و شهرستان آمل با ۳ حادثه ترافیکی، بیشترین آمار در این حوزه را به خود اختصاص داده‌اند.