به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی خراسان رضوی، گفت: توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان یکی از راهکار‌های اصلی برای ارتقای بهره‌ وری و نوآوری در بخش کشاورزی است.

سعید ظریف‌ نشاط، افزود: مرکز تحقیقات کشاورزی استان با حمایت از این شرکت‌ها، امکانات اولیه از جمله عرصه‌های تولیدی و زیرساخت‌های مورد نیاز برای تولید محصولات فناورانه را در اختیار آنان قرار داده است.

وی ادامه داد: دهکده فناوری و نوآوری کشاورزی با معرفی واحد‌های فناور به صندوق پژوهش و فناوری استان و سایر منابع تأمین مالی، شرایط دریافت تسهیلات کم‌ بهره به ارزش ۶۰ میلیارد ریال را برای شرکت‌های عضو فراهم کرده است. این اقدام موجب شده تا شرکت‌ها بتوانند با دغدغه کمتر در زمینه سرمایه‌گذاری، فعالیت‌های تحقیقاتی و تولیدی خود را توسعه دهند.

ظریف‌ نشاط تأکید کرد: حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه کشاورزی نه تنها به ایجاد اشتغال پایدار کمک کرده است، بلکه زمینه‌ساز تولید محصولات نوآورانه، افزایش کیفیت تولیدات و حرکت به سمت کشاورزی هوشمند و پایدار در استان شده است.