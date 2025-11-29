به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج، با حضور فرمانده ناحیه مقاومت بسیج، مسئول دفتر امام جمعه، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، بخشدار مرکزی و جمعی از مسئولین یکصد اصله نهال زیتون و یکصد پایه کاکتوس در پادگان نبی اکرم (ص) میبد درقالب پویش نهال کاری شهدای اقتدار کاشته شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در اجرای این پویش گفت: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در طرح کاشت یک میلیارد درخت، امروز شاهد پویش شهدای اقتدار در کاشت درخت هستیم.

باقری کنترل آلودگی هوا و اهمیت به حفظ محیط زیست را از اهداف این پویش خواند و افزود: تلاش داریم با مشارکت مردم، کاشت نهال و مراقبت از آن را به فرهنگ عمومی تبدیل و درختان مقاوم به خشکی و اقتصادی را در این پویش در سراسر استان اجرا کنیم.

سرهنگ اسدالله امامی میبدی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج میبد هم با گرامیداشت هفته بسیج گفت: امروز بسیج بعد از عبور از دفاع مقدس، درعرصه‌های مختلف سازندگی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، محرومیت زدایی و اقتصادمقاومتی می‌درخشد.

امامی با بیان اینکه هرجا بنگریم رنگ و بوی بسیج در آنجا جاری و ساری و نوای دلنشین تفکر بسیجی طنین انداز است افزود: به برکت حرکت و جریان سازی بسیج، دنیا از بسیج ما الگو گرفته و امروز خود حزب الله، انصارالله، حشد الشعبی بسیجی است.

وی بیان کرد: امروز دردل کشور‌های اروپایی و آمریکایی، پرچم جمهوری اسلامی ایران، فلسطین در اهتزاز و تفکر مردم غزه درآن نمایان است و این همان صدور انقلاب و تفکر بسیجی در جهان است.

مسئولین قبل از پویش نهالکاری شهدای اقتدار، به شهدای گمنام ادای احترام و از نیرو‌های حاضر در میدان سان دیدند.

تجلیل از سرهنگ علی محمد کارگر فرمانده پادگان نبی اکرم و بازدید از پروژه گلخانه این مرکز از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.