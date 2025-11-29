پخش زنده
امروز: -
آیین نواختن زنگ پژوهش و فناوری با حضور حسین فرجی معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار خراسان شمالی در دبیرستان مصلینژاد بجنورد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ فرجی با تأکید بر جایگاه علمی ایران، خواستار تقویت ارتباط مراکز تحقیقاتی با صنعت و نقشآفرینی دانشآموزان در توسعه استان شد.
وی با اشاره به جایگاه علمی کشور گفت: به رغم تحریمهای ناجوانمردانه، ایران در حوزه تولید علم جزو ۱۵ کشور برتر جهان قرار دارد.
وی ارتباط میان مراکز علمی و تحقیقاتی با صنعت را ضروری دانست و افزود: هفته پژوهش فرصت ارزشمندی است تا از پژوهشگران برتر در حوزههای مختلف قدردانی شود.
فرجی دانشآموزان را «معماران فردای استان» توصیف کرد و از آنها خواست با ایدهها و پژوهشهای خلاقانه خود در موضوعاتی مانند کمآبی، ناترازی انرژی، حفاظت محیطزیست، گردشگری و توسعه استانی نقشآفرینی کنند.