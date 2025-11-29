پخش زنده
دانشآموزان بسیجی نهاوند به منظور ارتقا سطح علمی در راستای استعدادیابی از کارخانه تولید روغن خوراکی این شهرستان بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، به منظور آشنایی دانش آموزان و نسل جوان با ظرفیتهای اقتصادی، فرهنگی و خدماتی شهرستان، اردوهای راهیان پیشرفت با حضور ۱۵۰ نفر از دانش آموزان دوره متوسطه دوم با حضور در کارخانه تولید روغن شهرستان برگزار شد.
در این اردوی یک روزه دانش آموزان از نزدیک با نحوه تولید و بسته بندی روغن از ابتدای ورود دانههای روغنی تا استخراج روغن خوراکی آشنا شدند.
سرهنگ میثم رحیمی، جانشین فرمانده سپاه نهاوند در این زمینه گفت: در این برنامه که به مناسبت هفته بسیج برگزار شد حدود ۳۰۰ نفر از دانش اموزان دختر و پسر با حضور در کارخانههای مختلف شهرستان از نزدیک با نحوه فعالیت کارخانه و ظرفیتهای ارزشمند شهرستان در حوزه کار و کارافرینی بیشتر آشنا شدند.