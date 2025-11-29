پخش زنده
امروز: -
در سواحل و مناطق جنوبی استان، وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی یا شامگاهی مورد انتظار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، اداره کل هواشناسی استان خوزستان اعلام کرد: بر اساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، همچنان تا فردا جو پایداری بر روی استان خواهیم داشت و پدیده غالب در این ایام غبار صبحگاهی و افزایش غلظت آلایندهها در شهرهای صنعتی و پرجمعیت استان خواهد بود.
همچنین تا اواسط وقت فردا، یکشنبه، در سواحل و مناطق جنوبی استان، وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی یا شامگاهی مورد انتظار است.
از روز دوشنبه سامانه بارشی نسبتاً ضعیفی استان را تحت تاثیر قرار خواهد داد و سبب بارشهای پراکنده همراه با رعد و برق و وزش باد متوسط و تندباد لحظهای بویژه در مناطق شمالی و شرقی و ارتفاعات خواهد شد.
در شبانه روز گذشته گتوند با دمای ۲۸.۴ و ایذه با دمای ۲.۶ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شدهاند.
در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۲۶.۸ و کمینه دمای ۱۰.۸ درجه سانتیگراد رسیده است.