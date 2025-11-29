پخش زنده
مدیر کانون خدمت رضوی مازندران از راهاندازی ۴۶۳ کانون محلی خدمترسانی با محوریت مساجد در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ قاسم عزیززاده گرجی مدیر کانون خدمت رضوی مازندران در آیین گردهمایی خادمیاران رضوی شهرستان جویبار گفت: هماکنون ۱۳ هزار خادمیار در سطح ۲۲ منطقه از شهرستانهای استان فعال هستند.
وی با اشاره به گستردگی فعالیتهای خدمترسانی افزود: با تشکیل ۲۱۰ کانون تخصصی در بخشهای عمرانی، فرهنگی و جهادی، در ۴۶۳ کانون محلی با محوریت مساجد خدمترسانی میکنیم.
مدیر کانون خدمت رضوی مازندران با بیان اینکه استان رتبه نخست کشیک حرم امام رضا(ع) در کشور را دارد، گفت: خادمیاران رضوی علاوه بر خدمت در محلات، ماهی یک بار به صورت تشویقی کشیک حرم را بر عهده میگیرند.
وی از برگزاری دورههای توانمندسازی خادمیاران در ۱۷ شهرستان استان خبر داد و گفت: با محلهمحوری و شناسایی نیازمندیهای هر محل، با کمک خادمیاران نسبت به رفع مشکلات اقدام میشود.
عزیززاده گرجی در پایان به برخی برنامههای دیگر اشاره کرد و گفت: طرح زیارت اولیها به صورت ماهیانه با اعزام دو اتوبوس و پرداخت تسهیلات به مشاغل خرد برای حمایت از اشتغال از دیگر برنامههای کانونهای محلی است.
گفتنی است در شهرستان جویبار ۳۰۰ نفر به عنوان خادمیار و یاور رضوی فعال هستند.