صیاد غیرمجاز در دام محیط بانان آوج
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین اعلام کرد: با تلاش مأموران یگان حفاظت محیط زیست آوج، صیاد غیرمجاز دستگیر و ۸ قطعه سهره طلایی به طبیعت بازگردانده شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، سیداسدالله هاشمی افزود: در بازرسی از این صیاد غیرمجاز، یک رشته تور زندهگیری پرندگان، دو قفس نگهداری پرندگان وحشی، یک انباری مخصوص زندهگیری و ۸ قطعه پرنده وحشی زندهگیری شده از نوع سهره طلایی کشف و ضبط شد.
وی اضافه کرد: تمامی پرندگان مکشوفه که از گونههای ارزشمند حیات وحش محسوب میشوند، پس از اطمینان از سلامت کامل، در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی و به دامان طبیعت بازگردانده شدند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت: پرونده متخلف پس از صورتجلسه در محل، برای سیر مراحل قانونی و صدور حکم متناسب با جرم ارتکابی، به مراجع قضایی ارجاع داده شد.
هاشمی از دوستداران محیط زیست خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست محیطی، مراتب را سریعاً به سامانه ۱۵۴۰ اطلاع دهند.