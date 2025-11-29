به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، داریوش فرمانی گفت: سه هنرمند شاخص کرمانشاهی در رشته‌های گیوه‌بافی، لباس محلی و حوله‌بافی با هدف معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی و تبادل تجربیات در نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی اصفهان حضور یافته‌اند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه این نمایشگاه با حضور هنرمندان و صنعتگران سراسر کشور از چهارم تا هفتم آذرماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی اصفهان برگزار می شود افزود: این نمایشگاه فرصت مناسبی برای معرفی توانمندی‌های هنرمندان بومی، بازاریابی محصولات و توسعه صادرات صنایع‌دستی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به جایگاه ویژه کرمانشاه در تولید و تنوع صنایع‌دستی گفت: هنرمندان این استان با پشتوانه‌ای غنی از میراث فرهنگی و ذوق هنری، نقشی مؤثر در حفظ و تداوم رشته‌های اصیل ایرانی همچون گیوه‌بافی و بافته‌های سنتی دارند.

فرمانی افزود: حضور در چنین رویدادهایی ضمن ایجاد انگیزه در صنعتگران، زمینه معرفی بیشتر برند صنایع‌دستی کرمانشاه را در سطح ملی فراهم می‌کند.