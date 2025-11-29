پخش زنده
سازمان لیگ فدراسیون والیبال اسامی ناظران و داوران هفته سوم لیگ برتر مردان را اعلام کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته سوم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای برتر مردان ایران یکشنبه نهم آذرماه با هفت دیدار در شهرهای سیرجان، نور، اصفهان، تهران، ورامین، اردکان و اسلامشهر پیگیری میشود.
سازمان لیگ فدراسیون والیبال با هماهنگی کمیته داوران، اسامی ناظران و داوران این دیدارها را اعلام کرد که برنامه کامل و فهرست ناظران و داوران به قرار زیر است:
نور، سالن امام خمینی (ره)، ساعت ۱۶
مهرگان نور – استقلال گنبد
ناظر فنی: نادر انصاری، ناظر داوری: امیر صداقت، داور اول: علیرضا قریب و داور دوم: مهدی نویدی نو
اصفهان، سالن ملت، ساعت ۱۶
فولاد مبارکه سپاهان – شهرداری ارومیه
ناظر فنی: مجید محسنی، ناظر داوری: بهروز جعفری، داور اول: داود نافعی، داور دوم: اسماعیل رزقی و داور ویدئوچک: قادر صادقی
تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۶
رازین پلیمر – شهداب یزد
ناظر فنی: خلیل یگانهمجد، ناظر داوری: حسین پورکاشیان، داور اول: ابراهیم فیروزی، داور دوم: رضا نودهی و داور ویدئوچک: رمضان جلال
ورامین، سالن شهید گل عباسی، ساعت ۱۶
سایپا تهران – پاس گرگان
ناظر فنی: علیرضا گیلانی، ناظر داوری: محمد آقایی، داور اول: محمدرضا درفش کاویان و داور دوم: محمد وحیدمهرپور
اردکان، سالن شهید سلیمانی، ساعت ۱۶
چادر ملو اردکان – پیکان تهران
ناظر فنی: محمد ابراهیمزاده، ناظر داوری: حمید راهجردیان، داور اول: مرتضی اکرمی، داور دوم: سعید خان بابازاده و داور ویدئوچک: حامد آقابراری
اسلامشهر، سالن شهید بیضایی، ساعت ۱۶
طبیعت اسلامشهر – صنعتگران امید
ناظر فنی: امیرهوشنگ منظمی، ناظر داوری: مسعود قاری، داور اول: کیوان عابدزاده، داور دوم: جواد مرآتی و داور ویدئوچک: مجتبی بیداریان
سیرجان، سالن گهر روش، ساعت ۱۷
فولاد سیرجان ایرانیان – مس رفسنجان
ناظر فنی: مسعود یزدانپناه، ناظر داوری: شهباز صدری، داور اول: مرتضی علایی و داور دوم: محمد نیک سرشت