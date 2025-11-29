آقای قزلی، مدیر خانه شعر و ادبیات در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، افزود: این اثر روایتی است که از نخستین لحظات شلیک موشک آغاز می‌شود و تا آتش‌بس و آخرین ضربه به دشمن ادامه دارد.

وی گفت: «تقویم تاریک» با نگاه حرفه‌ای و در میانه‌ی جنگ شکل گرفت تا تصویری جامع از یکی از مهم‌ترین روزهای تاریخ معاصر ایران برای مخاطبان ارائه کند.

مدیر خانه شعر و ادبیات افزود: کتاب تلاش دارد جنگ ۱۲ روزه را نه صرفاً به‌عنوان یک واقعه نظامی، بلکه به‌عنوان تجربه‌ای تاریخی و اجتماعی روایت کند.

قزلی گفت: این اثر از همان روزهای نخست جنگ و در شرایطی که فضای عمومی کشور پر از التهاب و نگرانی بود، کلید خورده است و نویسندگان با درک ضرورت ثبت این لحظات، تصمیم گرفتند روایت‌هایی را گردآوری کنند که هرکدام از زاویه‌ای متفاوت به ماجرا نگاه می‌کند.

وی افزود: به گفته‌ی دست‌اندرکاران این اثر، هدف اصلی این اثر ارائه‌ی تصویری کامل از روند جنگ از ساعات آغازین تا لحظه‌ی آتش‌بس است.

مهدی قزلی گفت: «تقویم تاریک» نشان می‌دهد که روایت‌ها جای یکدیگر را تنگ نمی‌کنند، بلکه هرکدام قطعه‌ای از پازلی بزرگ‌تر هستند که باید کنار هم قرار گیرند تا تصویر نهایی برای مردم روشن شود.

مدیر خانه شعر و ادبیات افزود: معمولاً فاصله‌ی زمانی بیشتری برای تولید چنین آثاری لازم است اما این کتاب در فاصله‌ای کوتاه پس از پایان جنگ منتشر شد.

وی گفت: با این حال، نویسندگان با جدیت تلاش کردند تا در کمترین زمان ممکن، این روایت را در اختیار مخاطبان قرار دهند.

قزلی افزود: «تقویم تاریک» نه تنها یک کتاب، بلکه سندی تاریخی است که می‌تواند برای نسل‌های آینده اهمیت داشته باشد، چرا که جنگ ۱۲ روزه یکی از مهم‌ترین مقاطع تاریخ معاصر ایران به شمار می‌رود.

«شریان مکران»، «همپای مسافر اردیبهشت»، «روزی روزگاری جنگی»، «پنجره های تشنه» و «فصل باران» از جمله آثار مهدی قزلی است.