تیم های خوزستان، خراسان رضوی و کرمانشاه به مقام اول تا سوم رقابت‌ های دو صحرانوردی کشور دست یافتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، تیم جوانان دختر خراسان رضوی در مسابقات دو صحرانوردی قهرمانی کشور که دیروز (جمعه ۷ آذر) به میزبانی استان گیلان در شهرستان رضوانشهر برگزار شد، با عملکردی تحسین‌ برانگیز موفق به کسب مقام دوم تیمی شد.

این رقابت‌ ها که به‌ عنوان مرحله انتخابی تیم ملی برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا برگزار شد، شاهد حضور برترین دوندگان نوجوان و جوان کشور بود.

در پایان رقابت‌ های رده سنی جوانان، تیم خوزستان با امتیاز منفی ۱۷ به عنوان قهرمانی رسید و تیم جوانان خراسان رضوی نیز با امتیاز منفی ۲۲ بر سکوی نایب‌ قهرمانی ایستاد و تیم کرمانشاه نیز عنوان سوم را از آن خود کرد.