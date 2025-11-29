پخش زنده
معاون مرکز تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از آغاز طرح هزار رویا یک نگاه، طرحی برای توسعه و تعمیق فعالیتهای نمایشی در سراسر کشور خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، سعید زین العابدینی، افزود: طرح هزار رویا، یک نگاه، اجرای هزار نمایش در طی ۳ تا ۵ سال در استانهای سراسر کشور است.
وی گفت: صد گروه تئاتری هم اکنون در حال تمرین هستند و تا پایان سال ۱۰۰ نمایش در استانها اجرا خواهد شد.
معاون مرکز تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان افزود: در راستای اجرای طرح هزار رویا، یک نگاه، ۱۰ خانه نمایش یا مرکز تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در استانها تاسیس خواهد شد.
سعید زین العابدینی، افزود: در راستای اجرای طرح هزار رویا، یک نگاه، همچنین نمایشهایی که بر اساس اقتباس از کتاب کانون و یا هر کتاب خوب از انتشارات دیگری باشد، حمایت میشوند.
وی همچنین گفت: سیاستهای امسال کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در حوزه هنرهای نمایشی، نوجوان محوری است. امسال از نمایشهای رده سنی نوجوان حمایت ویژهای میشود.