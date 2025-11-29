پخش زنده
امروز: -
فرماندار هشترود بر اهمیت تقویت زیرساختهای ارتباطی برای برگزاری آنلاین انتخابات و همچنین اینترنت برای دانش آموزان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، ابراهیم حسنی در دیدار با معاون مدیرکل مخابرات با اشاره به حساسیتهای فرآیندهای انتخاباتی درخواست کرد: همه امکانات مخابراتی برای ارائه خدمات بهتر به مردم بسیج شوند.
وی گفت: متاسفانه برخی راههای اصلی و فرعی این شهرستان هنوز آنتن دهی تلفن همراه مناسبی ندارند که از این رو برخی مسافران با مشکل روبهرو میشوند و در مواقع حوادث جادهای نبود آنتن دهی تلفن همراه موجب شده است که امکانات امداد جادهای در زمان مناسبی نرسند.
فرماندار هشترود نصب دکلهای مخابراتی را در روستاهاین شهرستان خواستار شد و اظهار کرد: نبود آنتن دهی و اینترنت باعث میشود دانش آموزان از برنامههای فضاهای مجازی از جمله شاد محرئم شوند و نتوانند به درسهای خود برسند.
حسنی ادامه داد: مأموریت اصلی دستگاههای خدماتی تکریم ارباب رجوع، رفع مشکلات آنها و بهبود کیفیت پاسخگویی است بهویژه در حوزه مخابرات که همچنان چالشها و نارضایتیهایی وجود دارد.