مرحله نهایی لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاههای کشور ۱۳ آذرماه در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار خواهد شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله نهایی لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاههای کشور پنج شنبه ۱۳ آذرماه در سالن خاطرهساز شهدای هفتم تیر تهران برگزار میشود؛ جایی که قرار است تجربه، هیجان، قدرت و نامهای بزرگ روی تشک روبهروی هم قرار بگیرند.
پس از دو دور رفت و برگشت نفسگیر، تیمهای صعودکننده معرفی شدند.
در گروه A تیمهای استقلال قم، رعد پدافند ارتش و مقاومت البرز به ترتیب در ردههای اول تا سوم ایستادند.
در گروه B نیز نفت و گاز زاگرس جنوبی، دانشگاه آزاد اسلامی و سیناصنعت ایذه راهی مرحله بالاتر شدند.
دیدارهای مرحله نهایی لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاههای کشور پنج شنبه ۱۳ آذرماه به این شرح است:
استقلال قم – دانشگاه آزاد اسلامی
رعد پدافند ارتش – نفت و گاز زاگرس جنوبی