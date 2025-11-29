

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله نهایی لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه‌های کشور پنج شنبه ۱۳ آذرماه در سالن خاطره‌ساز شهدای هفتم تیر تهران برگزار می‌شود؛ جایی که قرار است تجربه، هیجان، قدرت و نام‌های بزرگ روی تشک روبه‌روی هم قرار بگیرند.

پس از دو دور رفت و برگشت نفس‌گیر، تیم‌های صعودکننده معرفی شدند.

در گروه A تیم‌های استقلال قم، رعد پدافند ارتش و مقاومت البرز به ترتیب در رده‌های اول تا سوم ایستادند.

در گروه B نیز نفت و گاز زاگرس جنوبی، دانشگاه آزاد اسلامی و سیناصنعت ایذه راهی مرحله بالاتر شدند.

دیدارهای مرحله نهایی لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه‌های کشور پنج شنبه ۱۳ آذرماه به این شرح است:

استقلال قم – دانشگاه آزاد اسلامی

رعد پدافند ارتش – نفت و گاز زاگرس جنوبی