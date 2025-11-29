رئیس سازمان بهزیستی کشور در نشست خبری گفت: در دنیا بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون نفر دارای نوعی محدودیت هستند و در ایران نیز بر اساس آخرین برآوردها، حدود ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر دارای معلولیت هستند. ­

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ همزمان با هفته بزرگداشت ­افراد دارای معلولیت، سید جواد حسینی امروز در نشستی با اصحاب رسانه گفت: ­بیش از یک میلیون و ۶۴۵ هزار نفر تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند.

وی با اشاره به توزیع سنیافراد توانیاب تحت پوشش سازمان گفت: بیشترین افراد در سنین ۳۵ تا ۴۵ سال هستند و بیش از ۲۴۲ هزار نفر بالای ۶۰ سال سن دارند. همچنین حدود ۲۶ هزار کودک زیر ۴ سال و نزدیک به ۲۴۵ هزار کودک معلول تحت پوشش خدمات سازمان بهزیستی قرار دارند.

رئیس سازمان افزود: از لحاظ نوع معلولیت، بیش از ۴۰ درصد­ ناشی از عوامل ژنتیکی و باقی معلولیت‌ها ناشی از عوامل اقتصادی و محیطی هستند. همچنین بیشترین معلولین تحت پوشش، معلولیت شدید دارند و از نظر جنسیت، بیش از یک میلیون مرد و بیش از ۶۲۰ هزار زن تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند.

وی درباره قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت گفت: این قانون در سال ۱۳۹۷ ابلاغ شد و شامل ۳۴ ماده، ۲۹ تبصره و ۱۰ فصل است. وی افزود که اعتبارات اجرای این قانون از ۲ هزار میلیارد تومان در آغاز دولت گذشته به بیش از ۲۳ هزار میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور همچنین تأکید کرد که اجرای قانون حمایت از افراد دارای معلولیت و افزایش بودجه آن، شاخص‌های خدمات‌رسانی به معلولین را بهبود داده و مسیر توانمندسازی و پوشش حمایتی را گسترش داده است.