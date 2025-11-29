به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ رئیس اداره بهزیستی اردستان گفت: اداره بهزیستی این شهرستان در حال حاضر هزار و ۲۴۶ نفر مددجو را در بخش توان‌بخشی زیر پوشش دارد.

اعظم علی بیگی در جلسه مناسب سازی امکان عمومی افزود: باید ورودی ادارات و سازمان‌ها بدون مانع و برای همگان قابل دسترس باشد.

وی هچنین درصد جمعیت سالمند شهرستان را ۲۰ و هشت صدم درصد با ۹ هزار و ۴۹ نفر جمعیت اعلام کرد و گفت: اردستان سومین شهرستان سالمند استان اصفهان است.

