به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار بوشهر در بازدید از نمایشگاه دستاورد‌های پژوهش و فناوری استان گفت: حضور شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان حوزه فناوری اطلاعات، پیشران توسعه و آبادانی استان بوشهر است که خوشبختانه این استان با برخورداری از ظرفیت‌های غنی نیروی انسانی، همواره در زمره استان‌های پیشرو کشور محسوب می‌شود.

فردین اسلامی‌راد با تأکید بر حمایت دستگاه‌های اجرایی از این شرکت‌ها، افزود: استانداری بوشهر با ارائه تسهیلات و پشتیبانی جامع، از فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت می‌کند که بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی و هوش تجاری با حذف فرآیند‌های زائد، می‌تواند به ارتقای عملکرد و شتاب‌بخشی به توسعه استان بینجامد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار یادآور شد: در تمامی جلسه‌های برگزار شده با مدیران عامل شرکت‌های پتروشیمی، بر به کارگیری نخبگان و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی تأکید می‌شود.

وی اظهار کرد: امیدواریم با تداوم این همکاری‌ها، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر این ظرفیت‌ها در خدمت به توسعه استان باشیم.

رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس بوشهر هم با تبریک هفتم آذر روز نوآوری و فناوری، بیان کرد: این نمایشگاه با هدف نمایش آخرین دستاورد‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور استان و با شعار "تجاری‌سازی پژوهش، خلق ثروت و رفع مشکلات صنعت و جامعه" برگزار شده است.

رحمان دشتی با اشاره به حضور گسترده فعالان حوزه فناوری در این رویداد، افزود: بیش از ۵۰ شرکت دانش‌بنیان و فناور، دوازده دستگاه اجرایی، دانشگاه‌های مادر، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه علمی کاربردی، جهاد دانشگاهی و بنیاد نخبگان، آخرین محصولات و دستاورد‌های خود را عرضه کرده‌اند.

رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس بوشهر، ساعت بازدید از این نمایشگاه را از ۹ صبح تا ۱۷ عصر اعلام کرد و از تمامی مردم، صنعتگران و مسئولان دعوت کرد تا از این نمایشگاه واقع در پارک علم و فناوری خلیج فارس در شهرک نیایش بازدید کنند.

دشتی در ادامه با اشاره به برنامه‌ریزی انجام شده برای حضور حداکثری دانشجویان و دانش‌آموزان، یادآور شد: به منظور ترویج فرهنگ کارآفرینی نوآورانه میان جوانان، هماهنگی‌های لازم با آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها انجام شده و سرویس‌های رفت و برگشت برای آسان سازی حضور این عزیزان تدارک دیده شده است.

وی اظهار امیدواری کرد: این رویداد، گامی موثر در جهت هدایت استعداد‌های جوان استان به سمت ایجاد کسب‌وکار‌های نوآورانه و حل مشکلات جامعه از طریق قدرت پژوهش و فناوری باشد.

در حاشیه نمایشگاه دستاورد‌های پژوهش، فناوری و فن بازار استان، مدیر بنیاد نخبگان استان بوشهر ۴ تفاهم نامه با اتاق بازرگانی، دانشگاه علوم پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و انجمن آزمایشگاه‌های استاندارد در جهت اجرایی سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان و تقویت و توسعه فعالیت‌های نخبه پروری امضا کرد.