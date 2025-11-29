مدیر منابع انسانی آموزش و پرورش استان یزد: با پیگیری‌های انجام‌شده در سطح وزارتخانه، حداکثر سن شرکت در آزمون نیرو‌های خدماتی شاغل در مدارس، از ۳۰ سال به ۳۵ سال افزایش یافته است.

استخدام نیرو‌های خدماتی آموزش و پرورش؛ افزایش سقف سنی آزمون به ۳۵ سال

استخدام نیرو‌های خدماتی آموزش و پرورش؛ افزایش سقف سنی آزمون به ۳۵ سال

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، افخمی گفت که با پیگیری‌های انجام‌شده در سطح وزارتخانه، شرط سنی اصلاح شده است.افخمی، افزود: بر اساس دفترچه اصلاح‌شده آزمون که از سوی مرکز آزمون دانشگاه منتشر و اطلاع‌رسانی شده، حداکثر سن شرکت در آزمون سرایداران از ۳۰ سال به ۳۵ سال افزایش یافته است. این اصلاحیه در پی مراجعات متعدد و درخواست نیرو‌های خدماتی برای افزایش سقف سنی اعمال شده است.

وی، افزود: زمان ثبت‌نام نیز برای ایجاد فرصت بیشتر تمدید شده و داوطلبان می‌توانند تا یکشنبه ۹ آذر ۱۴۰۴ فرایند ثبت‌نام را تکمیل کنند.

مدیر منابع انسانی آموزش و پرورش استان یزد همچنین تأکید کرد: افزایش سقف سنی شامل نیرو‌هایی است که طی سال‌های گذشته در مدارس به‌صورت خدماتی مشغول بوده‌اند و اکنون می‌توانند بدون مانع سنی در آزمون شرکت کرده و پس از طی مراحل قانونی، در صورت قبولی، استخدام رسمی شوند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با برگزاری آزمون و اجرای این اصلاحات، زمینه برای ساماندهی و بهره‌گیری مناسب‌تر از نیرو‌های خدماتی باسابقه فراهم شود.

به دنبال پیگیری نیرو‌های خدماتی شاغل در مدارس که از سال ۱۳۹۵ در آموزش و پرورش خدمت می‌کنند، شرط سنی آزمون استخدامی این گروه با اصلاحات جدید وزارت آموزش و پرورش افزایش یافت. پیش‌تر در بخشنامه صادرشده از تهران، شرط سنی حداکثر ۳۰ سال اعلام شده بود؛ شرطی که موجب نگرانی نیرو‌های باسابقه‌ای شد که اکنون حدود ۳۳ تا ۳۴ سال سن و بیش از ۱۰ تا ۱۱ سال سابقه خدمت دارند.

این گروه از نیرو‌ها خواستار آن بودند که با توجه به سال‌ها خدمت و تجربه، حقوق شغلی‌شان در فرایند استخدام رسمی نادیده گرفته نشود و شرط سنی مانع ادامه مسیر کاری آنان نشود.