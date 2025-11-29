پخش زنده
سازمان شیلات اعلام کرد: صید ماهیان استخوانی در خزر نسبت به پارسال ۲۰ درصد افزایش داشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از سازمان شیلات، رضا عباسپور معاون دفتر امور صید و صیادی از صید ۸۵۵ تن انواع ماهیان استخوانی دریای خزر از ابتدای فصل صید خبر داد و گفت: این میزان صید در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با رشد ۲۰ درصدی همراه بوده است.
وی افزود: از زمان شروع فصل صید ماهیان استخوانی تا پایان آبان ماه، در مجموع تعداد ۱۰۷ شرکت تعاونی پره شامل ۴۷ شرکت در استان گیلان، ۵۰ شرکت در مازندران و ۱۰ شرکت در استان گلستان موفق به صید ۸۵۵ تن انواع ماهیان استخوانی دریای خزر شدند.
بر اساس این گزارش، تاکنون استان گیلان با صید ۳۴۸ تُن بیشترین صید را داشته و صیادان مازندران ۴۶۴ تُن و صیادان گلستان ۴۲ تُن صید کردهاند.
مهمترین گونههای صید ماهیان استخوانی دریای خزر به ماهی سفید، کفال و کپور اختصاص دارد که صید آنها توسط تعاونیهای پره استانهای گلستان، مازندران و گیلان هر ساله به مدت حدود ۶ ماه انجام میشود.