

به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از سازمان شیلات، رضا عباسپور معاون دفتر امور صید و صیادی از صید ۸۵۵ تن انواع ماهیان استخوانی دریای خزر از ابتدای فصل صید خبر داد و گفت: این میزان صید در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با رشد ۲۰ درصدی همراه بوده است.

وی افزود: از زمان شروع فصل صید ماهیان استخوانی تا پایان آبان ماه، در مجموع تعداد ۱۰۷ شرکت تعاونی پره شامل ۴۷ شرکت در استان گیلان، ۵۰ شرکت در مازندران و ۱۰ شرکت در استان گلستان موفق به صید ۸۵۵ تن انواع ماهیان استخوانی دریای خزر شدند.

بر اساس این گزارش، تاکنون استان گیلان با صید ۳۴۸ تُن بیشترین صید را داشته و صیادان مازندران ۴۶۴ تُن و صیادان گلستان ۴۲ تُن صید کرده‌اند.

مهمترین گونه‌های صید ماهیان استخوانی دریای خزر به ماهی سفید، کفال و کپور اختصاص دارد که صید آنها توسط تعاونی‌های پره استان‌های گلستان، مازندران و گیلان هر ساله به مدت حدود ۶ ماه انجام می‌شود.