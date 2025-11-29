پخش زنده
مانور سراسری زلزله با شعار مدرسه ایمن، جامعه تابآور همزمان با سراسر کشور در مدرسه شهید قاسمیان قم برگزار شد و در جریان این مانور دانش آموزان آموزشهای مختلفی از جمله پناه گرفتن، اطفا حریق، انتقال مصدوم و... را فرا گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مرتضی حیدری با اشاره به اینکه ایران از جمله کشورهای حادثهخیز در حوزه سیل، زلزله و طوفان است، گفت: آموزشدیدن دانشآموزان میتواند نقش جدی در کاهش تلفات ایفا کند.
وی با یادآوری زلزلههای مخرب گذشته ازجمله زلزله بم، تصریح کرد: دانش پیشگیرانه و واکنش صحیح در لحظات نخست میتواند جان صدها نفر را نجات دهد.
معاون استاندار ضمن مقایسه وضعیت ایران با کشورهایی مانند ژاپن افزود: آموزش و استحکامبخشی ساختمانها دو رکن اصلی ارتقای ایمنی هستند.
به گفته او، رعایت استانداردهای ساختوساز در کنار آموزش مستمر در مدارس موجب میشود در صورت وقوع حادثه، از آسیبهای گسترده جلوگیری شود.