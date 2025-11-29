

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین دوره مسابقات جهانی تکواندو کمتر از ۲۱ سال از ۳ تا ۶ دسامبر ۲۰۲۵ در مرکز ورزشی بین‌المللی «موی» در شهر نایروبی برگزار خواهد شد. به همین منظور فدراسیون جهانی تکواندو در خصوص این رقابت‌ها گزارشی ترتیب داد که متن آن به شرح ذیل است:

این رقابت‌ها با حضور ۴۴۵ ورزشکار از ۶۸ کشور و همچنین تیم پناهجویان تکواندو و ورزشکاران بی‌طرف (AIN) برگزار می‌شود. شرکت‌کنندگان در این مسابقات متولدین بین اول ژانویه ۲۰۰۴ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۰۸ هستند. مطمئنا این رویداد پلی است برای ورود تکواندوکاران جوان به رده بزرگسالی تا با موفقیت خود را به سطح اول تکواندو دنیا نشان دهند.

در این دوره، مسابقات زنان در هشت وزن از ۴۶- تا ۷۳+ کیلوگرم و مسابقات مردان نیز در هشت وزن از ۵۴- تا ۸۷+ کیلوگرم پیگیری خواهد شد.

سه قهرمان و دارنده نشان طلای مسابقات جهانی ووشی ۲۰۲۵ نیز در نایروبی به میدان خواهند رفت؛ هنریک مارکز رودریگس فرناندس از برزیل در وزن ۸۰- کیلوگرم، ابوالفضل زندی از ایران در وزن ۵۸- کیلوگرم و وفا مشغونی از تونس در وزن ۶۲- کیلوگرم در این رویداد حاضر هستند و قصد دارند تا به موفقیت‌های خوبی در این مسابقات دست یابند. همچنین آریستیدیس نیکولائوس از یونان و سوده یارن اوزونچاوادر از ترکیه، دارندگان مدال برنز جهان، از دیگر چهره‌های برجسته حاضر در این رویداد خواهند بود.

دکتر چونگ‌وون چو، رئیس فدراسیون جهانی تکواندو، با اشاره به اهمیت این رقابت‌ها گفت: نخستین دوره مسابقات جهانی تکواندو زیر ۲۱ سال نقطه‌عطفی در مسیر توسعه این رشته است و سکویی تازه برای عرضه توانایی‌های نسل آینده فراهم می‌کند. این رویداد جشن جوانی، برتری و وحدت ملی خواهد بود.

وی همچنین از فدراسیون تکواندو کنیا و شهر نایروبی برای میزبانی و تلاش‌هایشان در برگزاری این رویداد تاریخی قدردانی کرد.