به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسؤل آتش نشانی شهرداری فیروزه گفت: صبح امروز ساعت ۸:۳۵ دقیقه شنبه ۸ آذر در تصادف شدید خودرو پژو ۴۰۵ با یک دستگاه سمند در ابتدای جاده ابراهیم آباد واقع در کیلومتر ۴ جاده فیروزه به خوشاب راننده هر دو خودرو به شدت مصدوم شدند و با حضور به موقع نیرو‌های امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند.

احمدآبادی افزود: آتشنشانان ضمن حضور در محل و آزادسازی رانندگان محبوس شده در خودرو‌ها، نسبت به ایمن سازی منطقه اقدام نمودند.

وی ادامه داد: هر دو خودرو تک سرنشین بودند و حال یکی از رانندگان و خیم اعلام شده است.