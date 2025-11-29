تقابل فولاد هرمزگان مقابل صدرنشین لیگ برتر فوتسال کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، این مسابقه فردا (۹ آذر) ساعت ۱۶ در سالن فجر بندرعباس برگزار می‌شود.

در جدول رده بندی گیتی پسند با کسب ۳۹ امتیاز صدرنشین است و فولاد هرمزگان نیز با کسب ۲۰ امتیاز در جایگاه هشتم قرار دارد.

اما دیگر نماینده هرمزگان تیم پالایش نفت بندرعباس در اصفهان به مصاف تیم پالایش نفت این شهر می‌رود.

تیم فوتسال پالایش نفت بندرعباس با کسب ۲۱ امتیاز در رتبه هفتم جدول رده بندی قرار دارد.