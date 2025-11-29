به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، چهارمین دوره مسابقات شنای دختران رده‌ سنی ۱۵ سال به بالا (انتخابی تیم ملی) در روزهای ۶ و ۷ آذرماه در استخر قهرمانی مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد و شناگران خراسان رضوی با کسب چندین عنوان برتر، عملکردی درخشان از خود برجای گذاشتند.

این دوره از رقابت‌ ها با حضور ۹۵ شناگر برتر کشور برگزار شد و تیم‌ های شهید هاشمی‌ نژاد و شهید حججی مشهد با ترکیب زینب قربانی، شیرین شیرخانی، مهدیه زحمتکش، نگین عباسی، ملیکا رحیمی، فاطمه صادقی، پونه مهدوی، آرینا احیایی و آوا خالدی در مسابقات شرکت کردند.

هدایت تیم برعهده الهام تحقیقی به‌عنوان مربی و سحر اسماعیلی به‌ عنوان سرپرست بود.

در این مسابقات، زینب قربانی موفق به کسب مقام اول ۱۰۰ متر قورباغه، مقام اول ۵۰ متر قورباغه، مقام دوم ۵۰ متر آزاد و مقام دوم فیناپوینت کشور شد.

ملیکا رحیمی هم مقام اول ۲۰۰ متر پروانه را کسب کرد.

همچنین پونه مهدوی موفق به کسب مقام دوم ۱۰۰ متر کرال پشت و مقام سوم ۵۰ متر کرال پشت شد و نگین عباسی مقام دوم ۲۰۰ متر کرال پشت را از آن خود کرد.

فاطمه صادقی نیز به مقام سوم ۲۰۰ متر پروانه، مقام سوم ۲۰۰ متر آزاد و مقام سوم ۲۰۰ متر مختلط انفرادی رسید.