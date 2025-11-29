پخش زنده
امروز: -
یک واحد مسکونی مددجویی با مشارکت بسیج سازندگی، کمیته امداد و خیرین در روستای اسبچین شهرستان عباسآباد افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان عباسآباد گفت: واحد مسکونی مددجویی در روستای اسبچین این شهرستان با همت بسیج سازندگی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و مشارکت خیرین افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
شریفی افزود: این واحد مسکونی در متراژ ۵۰ متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۸۰۰ میلیون تومان احداث شده و در اختیار یکی از خانوادههای نیازمند تحت حمایت کمیته امداد قرار گرفته است.
وی در حاشیه این مراسم گفت: در سال ۱۴۰۴ موفق شدیم ۸ واحد مسکن مددجویی را در شهرستان احداث و به بهرهبرداری برسانیم.
شریفی افزود: یک پروژه ۶ واحدی دیگر نیز با همت بسیج سازندگی در دست اجراست که پس از تکمیل، گام مؤثری در راستای خانهدار شدن خانوادههای نیازمند خواهد بود.
رئیس کمیته امداد عباسآباد با قدردانی از همکاری بسیج سازندگی، بنیاد مسکن و خیرین تأکید کرد: هدف اصلی این اقدامات، تأمین سرپناهی امن و پایدار برای خانوادههای کمبرخوردار و ارتقای سطح کیفیت زندگی آنان است.