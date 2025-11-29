به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، رئیس اداره ورزش و جوانان مرند گفت: در این رقابت‌ها ۱۰۰ ورزشکار در قالب هشت تیم از شهرستان‌های تبریز، مرند، زنجان، اردبیل، ارومیه، مهاباد، اهر و مراغه شرکت داشتند.

مرتضی طهماسبی افزود: این مسابقات در رده‌های سنی خردسالان، نونهالان، نوجوانان و جوانان برگزار شد و در پایان تیم شهرستان مرند رتبه نخست را کسب کرد و تیم های تبریز و ارومیه به ترتیب دوم و سوم شدند.