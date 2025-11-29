پخش زنده
امروز: -
سخنگوی قرارگاه تب برفکی اعلام کرد: این بیماری در اغلب دامداریهای صنعتی مهار شده و تلاش برای مهار آن در دامهای روستایی ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از وزارت جهادکشاورزی، حمید زینالی سخنگوی قرارگاه تب برفکی با بیان اینکه از ۲۳ استان درگیر با تب برفکی ۶ استان از فهرست خارج شده است، تصریح کرد: فعالیتها به ویژه واکسیناسیون برای مهار بیماری در استانهای باقیمانده ادامه دارد.
وی با اشاره به گزارش نشدن بیماری در دامداریهای صنعتی شیری، تصریح کرد: این موضوع بیانگر انتخاب درست نوع واکسن است.
زینالی با بیان اینکه باوجود واردات و تزریق حدود ۷ میلیون دز واکسن، به واکسن بیشتری نیاز است، اظهار داشت: بذر واکسن سویه جدید تب برفکی تهیه شده و ظرف دو روز آینده به شرکتهای واکسنساز داخلی تحویل میشود و امیدواریم که پس از انجام آزمایشهای ضروری، واکسن ایرانی ظرف یک ماه آینده وارد چرخه مصرف شود.
سخنگوی قرارگاه تب برفکی درباره مراقبت از دامهای سبک نیز گفت: با توجه به در پیش بودن فصل زایش گوسفند و بز، مهمترین نگرانی کنونی ما از احتمال خطر سقط جنین و مرگومیر برهها است و با وجود این که سویه جدید در دام سبک علائم قابل توجهی ندارد، اما میتواند در دوره زایش خسارتهای جدی ایجاد کند.
وی تصریح کرد: طبق برنامهریزی انجام شده، واکسینه کردن تمام ۶۰ میلیون رأس دام سبک و حدود ۷ میلیون رأس دام سنگین تا پایان امسال صورت میگیرد، اما از دامداران میخواهیم اصول امنیت زیستی را به طور جدی رعایت کنند و توصیههای بهداشتی از جمله ضدعفونی وسایل نقلیه هنگام ورود و خروج، جلوگیری از تردد افراد غیرضروری، استفاده از لباس مخصوص دامداری برای بازدیدکنندگان، کاهش تراکم گلههای پرجمعیت، جداسازی سریع دامهای مشکوک و اطلاعرسانی فوری به دامپزشک مسئول را انجام دهند.
زینالی با بیان اینکه اخیرا در تهران گزارشی از دامداریهای صنعتی ارائه نشده، اظهار داشت: وضعیت کشور بسیار امیدوارکننده است و با ادامه واکسیناسیون و رعایت اصول بهداشتی، انتظار میرود سویه جدید تب برفکی در دامهای روستایی نیز در ماههای آینده مهار شود.