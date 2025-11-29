پخش زنده
تسهیل سرمایهگذاری در استان یک ضرورت است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکزمهاباد؛ استاندارآذربایجانغربی در جلسه شورای مدیران استانداری آذربایجانغربی با اشاره به ظرفیتهای گسترده استان درحوزههای مختلف و تأکید برضرورت تسهیل سرمایه گذاری گفت: سرمایهگذاریهای بزرگ نیازمند رفع موانع اجرایی و همراهی همه دستگاههاست.
رضا رحمانی، سرمایهگذاری را موتور توسعه هر منطقه دانست و افزود: دانش مدیریتی شکلگرفته در کنار منابع مالی، ارزش افزوده اصلی طرحهای سرمایهگذاری است.
رحمانی، با بیان اینکه برخی طرحهای کلان بهدلیل کندی روند اداری با کاهش انگیزه سرمایهگذاران مواجه میشود، اظهارکرد: نباید اجازه دهیم کوچکترین تعلل، به اعتماد و آرامش سرمایهگذارلطمه بزند و دستگاههای متولی موظف هستند مسئولیت مستقیم پذیرفته و پیگیری امور را تا حصول نتیجه ادامه دهند.
وی، به انتشار برخی اخبار نادرست درباره موضوعهای مختلف نیز اشاره کرد و افزود: اجرای سیستم شفاف و مطمئن رسانهای و اجتماعی، جامعه را در برابر اخبار جعلی مصون میسازد.
رحمانی، همچنین با بیان اینکه بازنشرگسترده اطلاعات غلط به اعتماد عمومی آسیب میزند، اضافه کرد: دستگاههای مرتبط باید اطلاعرسانی دقیق، شفاف و سریع را تقویت کنند تا امکان سوءاستفاده کاهش یابد.
استاندار آذربایجانغربی، با اشاره به برخی ناهنجاریهای اجتماعی افزود: مودت اجتماعی، رعایت قانون و پرهیز از تنشهای بیمورد، نیازمند کار فرهنگی و روشنگری مستمر بوده و همه ما مسئولیم برای تقویت آرامش و امنیت سرمایهگذاری و زندگی مردم نقشآفرین باشیم.